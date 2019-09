LIVE | Tilburg warmt zich op voor 32ste editie Ten Miles

75 Jaar sociaal werk Tilburg: ‘nooit alleen, dat is onze dure plicht’

9:00 TILBURG - Met een symposium en een boekje staat ContourdeTwern stil bij 75 jaar sociaal werk in Tilburg. Verbinden in een gestresste samenleving. ,,Wat we met het boerkaverbod moeten, is nog een dilemma”, zegt bestuurder Gon Mevis. Zijn oproep: zet welzijnswerk op een!