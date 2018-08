LIVE | Tilburger, verdacht van brandstichting zes Arriva-stadsbussen, eerder veroordeeld voor dreigen met brandstichting

LIVE via TwitterBREDA - De 29-jarige Tilburger Berry van D, die wordt verdacht van het in brand steken van meerdere stadsbussen van Arriva, heeft eerder een week voorwaardelijke celstraf gekregen toen hij dreigde het huis van zijn ex, ook een chauffeur, in brand te steken. Dat bleek vandaag in de rechtbank van Breda, waar de strafzaak tegen Van D. wordt behandeld.

Het OM is wel overtuigd van zijn schuld. Zo blijkt uit gegevens van een telefoonmast dat Van D op het moment van brandstichting op de remise aan de Fatimastraat in Tilburg vlakbij was. Van D. kan dat niet verklaren, hij wijst op de verslavingsproblemen die hij toen had. ,,Maar nu ben ik clean. Ik zorg goed voor mezelf sinds ik vast zit."

In september 2017 werd er een brand aangestoken in de busremise van Arriva aan de Fatimastraat in Tilburg. Vijf stadsbussen gingen in vlammen op. In november werd er een bus gestolen uit de remise. Deze werd later brandend aangetroffen aan de de Leijweg, achter het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.

Nadat de politie op televisie camerabeelden had getoond van de brandstichter kon Van D. in februari van dit jaar worden aangehouden. Een familielid had hem op de beelden herkend en aangegeven bij de politie.

Verbroken relatie

De verdachte bleek een oud-medewerker te zijn van het getroffen busbedrijf. De Tilburger werd in 2016 ontslagen door Arriva nadat een verbroken relatie met een vrouwelijke collega voor problemen zorgde op de werkvloer. Tegen collega's zou hij zich dreigend hebben uitgelaten in de richting van Arriva.