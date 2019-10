Lobby VVD’er Joost Möller wekt ergernis in Tilburg: dit kán niet

Tilburg heeft nu een ‘Escape Hotel’: ‘Niet één kamer, maar heel het pand’

16:48 Vrij 25 okt: Twee jaar werd er aan gebouwd, nu is het Escape Hotel 013 aan de Oude Markt in Tilburg open. Het prominente, witte hoekpand is van top tot teen één grote escaperoom. ,,Ik noem het een interactive-walk-through-experience want het gaat niet om een kamer, maar om een heel pand”, zegt Sander Alsters.