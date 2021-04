Locatie windmolens Alphen blijft nog open

Man (26) hoest in gezicht agent en verklaart corona te hebben tijdens conflict in Tilburg

21 april TILBURG/DEN BOSCH - Een 26-jarige Bosschenaar is dinsdagavond aangehouden na een conflict in Tilburg. De man kwam na een gesprek met de politie zo dichtbij een agent dat hij opzettelijk in zijn gezicht hoestte en zei dat hij corona had.