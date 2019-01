Metershoge vlammen langs woonhuizen in Tilburg: 'Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren’

28 januari TILBURG - De man die vorig jaar oktober een auto in brand stak op de Pijlijserstraat in Tilburg, is nog altijd niet gevonden. In de hoop hem alsnog te kunnen vinden, liet de politie in Bureau Brabant bewegende beelden van de brandstichter zien.