LocHal genomineerd voor beste bieb ter wereld

TILBURG - De Nominaties en prijzen voor de LocHal in Tilburg stapelen zich op. De bibliotheek Midden-Brabant die er sinds januari huist, is genomineerd voor 'beste bibliotheek ter wereld'.

Een vakjury heeft de Tilburgse bibliotheek met drie andere op de shortlist gezet voor ‘beste openbare bibliotheek van de wereld 2019’. De jury bestaat uit leden van de International Federation of Library Associations (IFLA).

De jury is onder de indruk van de transformatie van de Bibliotheek LocHal, van oude spoorwerkplaats tot publieke plek: ,,Een plek die nu als huiskamer van de stad fungeert en als locomotief in de stedelijke transformatie.”

Next big thing

Noemenswaardig vindt zij de ‘adaptieve strategie’ die gekozen is. Zowel in de architectuur als in het programma wordt uitgegaan van en gewerkt met de aanwezige kwaliteiten. Als voorbeeld haalt de jury de zes thematische labs aan waar geprogrammeerd wordt met lokale partners en inwoners. ‘The next big thing in public libraries’, noemt IFLA-president Christine Mackenzie de bieb na een bezoek aan de LocHal in een blog.

De andere drie genomineerden zijn de Green Square Library and Plaza in Australië, de Oodi Helsinki Central Library in Finland en de Turanga Christchurch Central Library in Nieuw Zeeland. De prijsuitreiking vindt dit jaar plaats op 27 augustus op het IFLA congres in Athene.

Publieksprijs beste gebouw

Het ontwerp van de LocHal is tot stand gekomen in een team van Civic Architects, Braaksma & Roos Architectenbureau en Inside Outside/Petra Blaisse. De inrichting van de bibliotheek en de kantoren werd verzorgd door Mecanoo. Naast de Bibliotheek biedt de LocHal ook plek aan Seats2meet Tilburg en Kunstloc Brabant.

Niet collectie maar inwoner centraal