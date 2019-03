LocHal genomineerd voor Gebouw van het Jaar

Van Roessel benieuwd naar ‘visie’ Oostplas, ofwel de zwemplas van Goirle

9:20 GOIRLE - Corné van Roessel van boerderij De Walhoeve hoopt nog met de gemeente Goirle om tafel te gaan over het gebruik van de Oostplas. ,,Een boer is blij met elke meter grond. We onderhouden die bij de Oostplas misschien al dertig jaar. We gebruiken het buiten het seizoen als landbouwgrond, voor hooi’', laat de eigenaar van de Walhoeve desgevraagd weten.