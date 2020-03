LocHal verandert in game-Walhalla: 'Veel ouders zien gamen nog als kommer en kwel'

Games, heel veel games, zijn er zaterdag in de LocHal te vinden tijdens LevelUp 2020. Op zestien Playstations draaien spellen als Fortnite en Fifa, maar ook Dance Dance Revolution, klassieker Street Fighter II Turbo en virtual reality-spel Beat Saber zijn te spelen.



Er staan arcadekasten, oude pc's waar besturingssysteem DOS (inclusief spellen) nog op draait en mensen kunnen een VR-bril uittesten.



En dat is maar een klein deel van wat er allemaal rond gamen te doen is.



Neem Romeincraft bijvoorbeeld: bij de Universiteit in Leiden maken ze historische plattegronden van steden na in het spel Minecraft. Bezoekers kunnen in de LocHal gebouwen van historisch Tilburg opbouwen én er dan in virtual reality doorheen wandelen. En er zijn gastsprekers over de verslavende kant van gamen, maar ook hoe het is om commentator te zijn bij de grote League of Legends-toernooien.