Lockdowntips van meester Martijn: speel een bordspel of verveel je een keer

9 maanden cel en tbs geëist voor Pool die agenten stak en sloeg in Haghorst

11 januari HAGHORST - De 23-jarige Pool die in april vorig jaar in Haghorst een agent met een mes stak en een andere agent op z’n neus sloeg, was eigenlijk op weg om ‘op een mooie plek aan de rivier te gaan sterven’. Dat zei hij maandag bij de rechtbank in Breda.