Loco-burgemeester Hilvarenbeek waarschuwt polonaise-café

In de zaak werd in coronatijd een polonaise gelopen, dat leverde op social media een storm van kritiek op. De barman betreurt het ‘moment van onoplettendheid’. Hij krijgt er nu een wel stevige reprimande voor.



,,We hebben de afgelopen weken in goed en veelvuldig overleg met horecaondernemers afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder zij open mogen”, laat loco-burgermeester Ted van der Loo weten. ,,We hebben hen letterlijk en figuurlijk ruimte geboden, vertrouwend op hun goede intenties. Ik betreur het dat in Esbeek vandaag de regels en daarmee ons vertrouwen is geschonden.”



De loco-burgermeester gaat er van uit dat een waarschuwing volstaat. ,,Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan gaan we over tot sluiting van het café.”