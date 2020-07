Lof voor het dorpshart, kritiek op verkeersveiligheid in Berkel-Enschot

De heer Oprins is één van de geïnterviewden. Hij woont sinds september samen met zijn vrouw in een appartement in dat nieuwe dorpshart. Hij loopt met zijn hond regelmatig een rondje en heeft wel tips. ,,Het zou leuk zijn als de lege winkelpanden gevuld worden. Bijvoorbeeld een slager zou goed zijn voor wat speciale vleeswaren die de supermarkt niet aanbiedt."

Wensen

De rol van de Dorpsraad waardeert hij, maar ze mogen zich wel wat vaker laten zien. ,,Net als wethouders Dols. Met hem zou ik wel eens een rondje willen lopen om hem te wijzen op dingen die volgens mij beter kunnen, zoals de aanpak van afval en de inrichting van het parkeerterrein. Fietsers schieten overal tussendoor en auto's rijden waar ze beter niet kunnen rijden."

De heer en mevrouw Weijters hebben andere wensen: ,,Meer seniorenwoningen. We willen graag in het dorp blijven wonen, maar we denken dat als we zo ver zijn, er geen geschikte seniorenwoning is." Daar zou de dorpsraad zich volgens hen op moeten focussen. De heer Weijters: ,,En zorgen dat het dorpse karakter behouden blijft. We zijn dan weliswaar Tilburg, maar zo voelt het niet."

Mevrouw Muijs is tevreden over het dorp, maar ergert zich aan het verkeer dat hard rijdt in haar wijk. Maar dat is niet het belangrijkste: ,,Ik mis een grote zaal. Kunst en cultuur heeft nu geen plek. De Schalm in Koningsoord vind ik niet geschikt voor toneel, muziek of een film."

Actiepunten

De leden van de Dorpsraad horen alle tips en gaan er zeker mee aan de slag, zo verzekert Dorpsraadslid Joyce van Helfteren. ,,In januari hebben we met verenigingen gepraat over hun wensen. Nu horen we die van individuele burgers. Dat vatten we samen in een plan, waar we vervolgens actiepunten uit kiezen die we als Dorpsraad op gaan pakken."