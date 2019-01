Lof voor Tilburgs gezin in Steenrijk, Straatarm: Leuke kinderen en sterke vrouwen, respect

TILBURG – In Tilburg Noord leeft de familie Van de Vijver in een kleine, sociale huurwoning. Moeder Sascha, dochter Lara, zoontje Luuk en hondje Pixel moeten rondkomen van 75 euro per week, maar hebben het fijn samen. Voor het programma Steenrijk, Straatarm ruilde het gezinnetje Van de Vijver met de 33-jarige, alleenstaande moeder Jamie. Na de aflevering stroomde Twitter vol met positieve berichten.

Sascha haar droom spatte drie jaar geleden uit elkaar. De relatie met haar ex-man, met wie ze samen een horecazaak runde, liep stuk. De Tilburgse raakte in één klap haar liefde, baan en huis kwijt. Al haar reserves gingen op aan rekeningen die betaald moesten worden. En ook al woont het gezin nu in een sociale huurwoning, volgens zoontje Luuk redden de drie het prima met elkaar. ,,Ik mis eigenlijk helemaal niks. Ik hoef niet zoveel dingen te hebben.” Dat is voor moeder Sascha ook één van de redenen om mee te doen aan het SBS6-programma. ,,Ik wil voornamelijk laten zien dat ook mensen met een klein budget heel blij en gelukkig kunnen zijn. We hebben het heel erg fijn samen en het is echt niet allemaal vervelend met een kleine portemonnee.”

Net over de grens in België woont alleenstaande moeder Jamie Faber met haar zoontje London. Jamie is dolgelukkig met haar zoontje, maar ook zij weet hoe het is om in armoede te leven. Toen haar relatie stuk liep, zat ze samen met haar zoontje in verschillende opvangcentra en blijf-van-mijn-lijf-huizen. Nu heeft ze een eigen schoenenimperium opgebouwd en heeft ze zo’n 2000 euro per week te besteden.

Powervrouwen