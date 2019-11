Logeerhuis voor gezinnen in noodsituatie wacht na een jaar nog op eerste gasten

Het project kost de drie gemeenten samen 12.000 euro per jaar. Ook Leystromen draagt een deel van dat bedrag bij. Onlangs vroeg de VVD-fractie in Hilvarenbeek het college om een overzicht van de lopende sociale projecten in de gemeente. Uit de beantwoording blijkt dat het logeerhuis tot nu toe nog niet is gebruikt. Er waren wel twee situaties waarbij een gezin of persoon in aanmerking kwam voor een verblijf, maar die kandidaten wisten uiteindelijk zelf een oplossing te vinden voor hun situatie.



Volgens de gemeente Hilvarenbeek zijn onlangs de voorwaarden voor het gebruik van de woning wat versoepeld. Zo hoeft er niet per se meer sprake te zijn van ‘acute dreiging’, maar het moet wel nog steeds gaan om een crisissituatie. Of iemand in aanmerking komt voor een plaatsing in de woning wordt bepaald door de zorgprofessionals van de drie gemeenten. Voorwaarde is wel dat het om inwoners van Goirle, Hilvarenbeek of Oisterwijk gaat.