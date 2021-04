Lokaal Tilburg en ONS Tilburg gaan samenwerken, ‘Doel is één sterke lokale partij’

Ruim baan voor de terrassen in Hilvaren­beek en Oisterwijk vanaf volgende week

21 april OISTERWIJK/HILVARENBEEK - De terrassen in Hilvarenbeek en Oisterwijk krijgen weer ruim baan vanaf volgende week. De Hoge Zij wordt daarvoor afgesloten aan de Vrijthof in Hilvarenbeek. In Oisterwijk is het verkeer niet meer welkom op bepaalde plekken in het centrum vanaf vrijdag tot en met zondag.