Lokaal Tilburg verbaast zich: ‘Waarom geen terrasuitbreiding voor Chocolate Company’

Vermist meisje (12) uit Tilburg is in goede gezondheid aangetrof­fen

16:30 TILBURG - Het vermiste 12-jarige meisje uit Tilburg is donderdagmorgen rond 11.15 uur gevonden. Dat meldt de politie. Ze is in goede gezondheid aangetroffen. De politie doet vanwege haar privacy geen mededelingen over waar ze is geweest.