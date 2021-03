Lokaal Tilburg wil aanpak van woningen die meer dan vijf jaar leegstaan

Zaterdag verscheen een verhaal over de leegstand van huizen in de stad. Over de leegstand van 86 woningen in het algemeen, de lege panden aan de Hoogvensestraat in het bijzonder. Daarbij gaat het om woningen die meer dan vijf jaar leegstaan.



De partij pleitte er eerder al voor om de ‘Leegstandverordening Tilburg 2012' als instrument in te zetten bij leegstaande winkel- en kantoorpanden. Tilburg heeft zo’n verordening, maar die geldt uitsluitend voor winkelpanden, kantoren en bedrijfshallen (in bepaalde delen van de stad).



Er valt beleid op te maken, liet wethouder Oscar Dusschooten zaterdag weten, ‘maar dat vraagt dan om zo vreselijk veel ambtelijke capaciteit en het levert nauwelijks iets op’. Hij steekt de ambtelijke inzet liever in op de realisatie van nieuwe woningen.