Lokale journalistiek in Oisterwijk krijgt opnieuw 63.000 euro subsidie

Bouwen tussen monumenta­le bomen in Goirlese klooster­tuin, ooit moet dat kunnen

10:47 GOIRLE - Wonen tussen monumentale beuken: het zou ooit moeten kunnen in de voormalige kloostertuin aan de Tilburgseweg in Goirle. Woonstichting Leystromen wil daar ooit dertig tot veertig sociale huurwoningen gaan bouwen. Eerst is de verbouwing van het klooster zelf aan de beurt.