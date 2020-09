Lokale Omroep Goirle brengt avond over dementie op tv

GOIRLE - De Lokale Omroep Goirle brengt donderdag de hele avond manifestatie Het ZilverBrein in beeld. Dit programma staat in het teken van dementie en een dementievriendelijke gemeenschap. De organisatie is in handen van de Bibliotheek Goirle en de dementieconsulenten in Goirle. Aanvang van de uitzending is 20 uur.