Lokale Omroep Goirle gaat beelden van Kermis FM groot deel van de dag uitzenden

GOIRLE/TILBURG - De Lokale Omroep Goirle (LOG) gaat een groot deel van de programma's van Kermis FM integraal uitzenden. De LOG is ook in Tilburgse huiskamers te zien. De beelden van de Tilburgse kermis zijn dagelijks te zien van 14 tot 21 uur, op Roze Maandag van 11 tot 1 uur 's nacht. Het Brabants Dagblad gaat de uitzendingen van Kermis FM continu op de site bd.nl streamen.

Kermis FM zou dit jaar voor het zevende jaar op rij te zien bij Omroep Tilburg., maar het bestuur van de omroep was bang voor represailles van het Commissariaat voor de Media en trok de stekker uit de samenwerking. Dat zou tot gevolg hebben dat de beelden van Kermis FM (jonge journalisten die reportages maken over de kermis) alleen te zien zouden zijn op YouTube en de eigen site van Kermis FM.

Telefoontje

De LOG was eerder even in beeld als partner om de programma's uit te zenden, maar na een telefoontje van de voorzitter van Omroep Tilburg ging dat niet door.

Inmiddels heeft het bestuur van de LOG een ander besluit genomen. ,,We hebben contact gezocht met het Commissariaat voor de Media", zegt voorzitter Wil van der Kruijs. ,,We dachten aanvankelijk dat we Kermis FM niet mochten uitzenden, maar we kregen te horen dat dat wel mogelijk is. Als we ons maar aan de wettelijke voorwaarden houden. Dus geen reclame.” Van der Kruijs ziet het niet als concurrentie met Omroep Tilburg omdat die lokale omroep eerder heeft besloten om niet met Kermis FM in zee te gaan.

Bij Ziggo

Bij Kermis FM werken veel medewerkers van de LOG: radiomensen, cameramannen, editors en een van de medewerkers presenteert de dagelijks talkshow Doorgedraaid. De LOG is in Tilburg digitaal te ontvangen via Ziggo. De omroep wil ook via andere providers gaan uitzenden, maar dat gaat voor de kermis niet lukken.

Ook BD