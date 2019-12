Lokale omroep: houvast of avontuur in Tilburg?

Wie wordt de komende vijf jaar de lokale omroep in Tilburg? Omroep Tilburg (OT), dat het al tien jaar doet, of nieuwkomer Dit is Tilburg (DIT)? Beide partijen grepen maandagavond de kans om zich tegenover raadsleden van hun beste kant te laten zien. Namens DIT legde Martijn Planken de lat hoog: ,,Wij willen de beste lokale omroep van Nederland worden en ik durf wel te garanderen dat dat gaat lukken.”