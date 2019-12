Lokale zender Tilburg: verdeelde raad wil tijd kopen

Het ‘oude vertrouwde’ Omroep Tilburg’ of het ambitieuze ‘onbeschreven blad’ Dit is Tilburg, OT of DIT? Zelden worstelden Tilburgse raadsleden zo met een keuze. Voorlopige tussenstand richting besluit van de voltallige gemeenteraad: wethouder Marcelle Hendrickx (D66, mediabeleid) gaat de kemphanen vragen of ze alsnog bereid zijn tot een gesprek. Niet over samenwerken, wel te verstaan, maar over samengáán.