Lokfiets leidt naar 25 gestolen fietsen in Tilburg

Kikkenduut moet er in Oisterwijk nu ook aan geloven: juffrouw ziek, kinderen naar huis

9:18 OISTERWIJK - De oudste kinderen van basisschool De Kikkenduut in Oisterwijk zijn vrijdagochtend terug naar huis gestuurd. ,,Voor het eerst in ons bestaan hebben we daartoe moeten besluiten", zegt directeur Peter Ketelaars, die het niet meer lukt om al zijn zieke leerkrachten te vervangen.