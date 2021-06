Loon op Zand ‘bruist’ met ZomerAtelier: ‘Eindelijk weer iets creatiefs’

LOON OP ZAND - Professionele theatermakers, muzikanten, clowns, beeldend kunstenaars en schrijvers zetten in de eerste twee weken van augustus Loon op Zand op zijn kop. Samen met hun cursisten. ,,Corona? We organiseerden gewoon.’’

Er zal toch wel weer een betere tijd komen, dacht de Tilburgse muzikant en muziekdocent Michaël Breukers tijdens de lockdown. In de coronatijd, waarin hij niet kon optreden en samen repeteren, schreef hij arrangementen. Tegen beter weten in bezocht hij in april organisator Saskia Bodelier met workshopplannen voor in de zomervakantie.

Bodelier: ,,We kwamen samen op het idee voor een Brabantse versie van Buitenkunst: ZomerAtelier. Voor de mensen die niet naar het buitenland willen en van een actieve vakantie houden. Ondanks de lockdown en corona zijn we gewoon maar gestart met de organisatie.” En met geluk: er zijn versoepelingen voor culturele groepslessen.

Clownerie

Het programma biedt dertien verschillende lessen aan in twee weken. Er is ruimte voor maximaal 170 personen en voor ieder wat wils. Voor ervaren muziekspelers staan klezmer- of Beatles-workshops op het programma.

,,En gezinnen zonder ervaring kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan lessen in clownerie, circus of schrijven”, legt Bodelier uit. ,,Ook individuen of groepjes van vier vrienden mogen zich aanmelden."

Eindelijk weer iets creatiefs

De docenten zijn er in ieder geval klaar voor. Ze kijken reikhalzend uit naar augustus, zo weet Breukers. ,,Eindelijk is er weer iets creatiefs. Ze hebben zo lang stil gelegen.”

De Tilburgse theatermaker Aafje Dohmen is een van die docenten. ,,Lekker om een week lang in een groene omgeving met een groepje te brainstormen, schrijven, bedenken en maken. Zoals een decor”, vertelt ze. ,,Ook de deelnemers die blijven logeren bij de scouting in Loon op Zand kunnen daar een kampvuur maken. Zo heb je echt een vakantiesfeer.”

Loon op Zand bruist

Bodelier is ervan overtuigd dat Loon op Zand in augustus gaat ‘bruisen’, met workshoplocaties als de Kiosk, kunstencentrum Het Uilennest, de scouting, een B&B, een tent en jongerencentrum De Kuip. ,,Bij mooi weer zijn veel workshops buiten. Je hoort muziek, ziet mensen toneel spelen, kinderen hoeden maken of meubeltjes in elkaar zetten.”

Op de donderdagavonden kunnen inwoners optredens zien bij het Witte Kasteel. ,,Mogelijk moet het publiek nog afstand houden. We wachten de coronaregels van dan gewoon weer af.”