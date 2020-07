Loon op Zand duikt dieper in het rood

LOON OP ZAND - Een extra tegenvaller van ruim drie ton over 2019, opnieuw op conto van de jeugdzorg. Die kreeg de gemeenteraad van Loon op Zand als verrassing voor de kiezen in de laatste vergadering voor het zomerreces. Hierdoor komt de gemeente, die toch al tegen een miljoenenverlies aankijkt, nog verder in de rode cijfers.

Wethouder Jan Brekelmans (zorg) meldde deze nieuwe tegenvaller tijdens een vergadering over de financiën in de gemeente. Daarin moest de raad ook zijn visie geven over plannen voor het komende jaar, terwijl het tekort oploopt en beduidend lagere inkomsten uit de toeristenbelasting te verwachten zijn. Bovendien is nog niet bekend wat de coronacrisis de gemeente gaat kosten, en hoeveel het rijk daarvan voor zijn rekening wil nemen.

Naheffing

De zichtbaar geschokte wethouder had de informatie over de naheffing eerder die dag ontvangen van de regio Hart van Brabant. Hij hield de raad voor dat het ging om een incidentele tegenvaller. De helft van het bedrag bleek het gevolg van twee uithuisplaatsingen. De raadsleden reageerden als door een wesp gestoken. Ze vroegen Brekelmans of hij hen niet eerder had kunnen informeren. Volgens Suzan Mandemakers (VVD) hadden die cijfers al veel eerder bekend moeten zijn. Gerben Burgmans (CDA) noemde het een konijn uit een hoge hoed. Zijn partijgenoot Georg van Kleij voegde eraan toe, dat vorig jaar vrijwel hetzelfde gebeurd was. De wethouder wilde niet weten van een harig knaagdier. Wat hem betreft moet goede zorg voor de inwoners van de gemeente voorop staan.

Toeristenbelasting

Geld vinden voor de tekorten bleek lastig, zeker nu de toeristenbelasting veel minder is dan begroot. Aan het begin van de avond had Coen Schelfhorst, eigenaar van het Guesthouse Hotel, de penibele situatie geschetst van de ondernemers in het toerisme, inclusief De Efteling. Die lijdt gigantische verliezen. ,,Nagenoeg geen inkomsten, terwijl de vaste lasten gewoon doorgaan. Omdat veel van de accommodaties seizoensgebonden zijn, kunnen die pas over anderhalf jaar weer inkomsten tegemoet zien”, zei hij. ,,De vraag is of we kunnen overleven. Daar gaat ook de gemeente onder lijden, ook al omdat er over dit jaar nauwelijks toeristenbelasting geheven zal kunnen worden."

Quote De vraag is of we kunnen overleven. Daar gaat ook de gemeente onder lijden Coen Schelfhorst, Guesthouse Hotel

Terwijl die belasting de kurk is waar de gemeente op drijft, had wethouder Frank van Wel (financiën) beloofd dat hij dit jaar geen voorlopige aanslagen zal sturen. Wat de raad in ieder geval niet wilde, was parkeerheffing instellen. VVD, Pro3 en Voor Loon hadden een motie ingediend waarin ze opriepen af te zien van een onderzoek naar betaald parkeren. Dat plan werd aangenomen, al hadden verschillende raadsleden hun bedenkingen. “We gooien deuren dicht. Als het zo gaat kunnen we weer een verhoging van de OZB niet uitsluiten”, zeiden Bart van Drunen (Voor Loon) en Gerben Burgmans.