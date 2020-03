Loon op Zand geeft bedrijven drie maanden uitstel met belasting

Nog kijken naar toeristenbelasting

Ruggengraat van Loonse samenleving

Dit alles in aanvulling op de maatregelen voor financiële steun die het kabinet vorig week aankondigde. In een brief aan de lokale ondernemers schrijft wethouder Frank van Wel (VVD): ,,U bent de ruggengraat van onze Loonse samenleving en daar willen we zuinig op zijn. Ondernemers, wij zijn er voor u”.

Alles om u door crisistijd te helpen

,,We begrijpen dat er nu veel op u afkomt. In de eerste plaats zijn er natuurlijk de zorgen over de gezondheid van uw familie, uw werknemers en uzelf. Daarnaast valt door het coronavirus mogelijk een deel van uw omzet weg of heeft u uw zaak tijdelijk zelfs helemaal moeten sluiten. Als gemeente doen we alles wat we kunnen om u door deze crisistijd heen te helpen.”