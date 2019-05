Loon op Zand had in 2018 tekort van 730.000 euro door afboeking De Werft

Maandagavond hoopt wethouder Kees Grootswagers hier meer duidelijkheid over te krijgen. ,,Als je de boekhoudkundige afboeking van de gronden buiten beschouwing laat, is het resultaat 260.000 euro positief”, aldus de wethouder. Volgens hem laat de terugblik op 2018 laat een aantal incidentele tegenvallers zien zoals Jeugdzorg, hulp in de huishouding, leerlingenvervoer en afvalverwerking. Posten die doorwerken in de komende jaren. Maar ook is het terugdraaien van de bezuinigingen op het verenigingsleven en het openbaar groen zijn duidelijk zichtbaar.