Loon op Zand heeft culturele werkplaats en trefpunt Het Uilennest in de armen gesloten

En het aantal vaste bezoekers blijft toenemen. Het zegt iets over de behoefte binnen de gemeente. ,,Laat het maar gebeuren”, vindt Hein Verschure, initiatiefnemer van de culturele werkplaats.

Voormalige schoenenfabriek

‘Ooh, when I saw her standing there’, klinkt het vrolijk door de voormalige schoenenfabriek in Loon op Zand. De oude Beatles-hit is door het hele pand te horen. Achter hun doek bewegen mensen met de penseel in de hand ritmisch heen en weer.

Jack IJpelaar zorgt met zijn akoestische gitaar voor muzikale gezelligheid en inspiratie voor de creatievelingen. ,,Wij laten hem in de waan dat wij door zijn muziek mooiere schilderijen maken”, lacht Marie-Louise van Gastel.

In ‘den Uilenhoek’

Intussen gaat Hein Verschure gaat rond met cake. De sfeer in Het Uilennest, beter bekend als 'den Uilenhoek', is gemoedelijk. Er wordt getekend, een krantje gelezen, wat gekletst, geschilderd, gebeeldhouwd, gezaagd, getimmerd, meubels worden gerepareerd.

Het afgelopen jaar is Het Uilennest decor geweest voor veel verschillende activiteiten. Een kleine greep: lezingen, een creatieve kindermiddag, exposities van Loonse kunstenaars, van archeologische vondsten en historische foto's.

Het pand is eigendom van de familie De Leeuw en werd jarenlang gebruikt als opslag voor uitgeverij Audax.

We kunnen nu lekker doorgaan

Marie-Louise van Gastel is een van de mensen die er iedere vrijdagmiddag te vinden is. ,,Vanaf het voorjaar schilderen en beeldhouwen wij iedere vrijdagmiddag buiten bij De Kiosk. Jammer genoeg stopte dit altijd in september.”

,,Toen kwam Het Uilennest. Heel fijn, want nu kunnen we gewoon lekker doorgaan. We begonnen ooit met drieën, inmiddels zijn we met 22 mensen.”

Op vrijdag steeds drukker

,,Mensen worden blij als ze hier zijn", ziet Anneke van Opstal. ,,Met name op vrijdag wordt het steeds drukker. Het afgelopen jaar hebben we het aantal vaste bezoekers zien groeien.”

Hein Verschure valt bij: ,,De behoefte is er. En er is plaats voor al die verschillende disciplines. Die ruime interesse vanuit de Loonse bevolking heeft ervoor gezorgd Het Uilennest verder uit te bouwen in een stichtingsvorm”.

Bioscoop voor Loonse jeugd

Trots toont hij een partij houten banken met rode leren bekleding en caféstoelen, die hij voor een appel en een ei op de kop heeft getikt. Ze staan opgesteld als in een bioscoop. ,,Dit jaar willen we iets voor de Loonse jeugd gaan betekenen, door bijvoorbeeld filmavonden te organiseren.”

Anneke van Opstal: ,,Het is een vergeten groep, een groep die te jong is voor het café, maar te oud voor de jeugdsoos. Het is mooi als wij voor die jeugd een plek kunnen bieden.”

Tipi's met indianen

In april komen drie Indiaanse tipi's naar 'den Uilenhoek', vertelt Verschure nog. ,,Nadat ze hier beschilderd zijn, worden de tenten ergens in Loon geplaatst voor de jeugd. Er komen dan tevens twee echte indianen hierheen.”

,,Het Uilennest is een culturele werkplaats in de brede zin van het woord, een plaats waar gewerkt wordt, maar ook gekletst. Een plek om je lekker te voelen, een dorpshuis zonder pretenties. Dat is wat we willen zijn.”

Het Uilennest, gelegen aan de Weteringstraat 17a, is geopend op woensdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur.