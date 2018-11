Loon op Zand legt Droomgaard dwangsom op wegens illegale huisvesting arbeidsmigranten

Don's Noodle Shop open: gelukskat­ten, hip hop en ‘Ride it my pho-ny’ noedelsoep

16:18 Vrij 30 nov: Acht gouden gelukskatten wuiven gebroederlijk naast elkaar, er staat zacht hip hop op terwijl in de keuken de kok druk bezig is met de ‘Ride it, my pho-ny’ en ‘Saelt bae for shio‘ noedelsoepen. Yep, Don's Noodle Shop aan de Langestraat (hartje centrum) is er klaar voor. Vrijdag om 17 uur gaan de deuren voor het eerst open.