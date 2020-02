Loon op Zand maakt plan voor nieuwe huiskamer in Wetering zonder ‘oudbouw’

Eigenlijk was de beeldvormende raadsvergadering gepland in De Wetering, maar daar waren alle ruimten bezet. Dus werd er maandagavond uitgeweken naar de vertrouwde raadzaal in Het Klavier voor een informele bijeenkomst met de Wetering Plan Groep.

Burgerinitiatief samen met raad

De WPG, het burgerinitiatief dat de nieuwe huiskamer van Loon moet realiseren. Samen met de raad, die op het vinkentouw zit, zeker waar het de financiën betreft.

Na de presentaties van WPG-voorzitter Jan Coenen en wethouder Jan Brekelmans van Voor Loon over de huidige stand van zaken, lieten de vragen niet op zich wachten.

Wat gaat het kosten?

Zo was voor Mieke Broeders (CDA) nog niet duidelijk voor welk scenario nu is gekozen, met of zonder hostel, en vooral wat de nieuwe Wetering gaat kosten. Frans Stobbelaar (GemeenteBelangen) wilde weten hoe het zit met de ‘oudbouw’, het voormalige kloostergedeelte.

Keuze voor architect is gemaakt

Coenen en projectleider Maarten School gaven aan dat eind deze maand de architect bekend zal zijn. Uit vier geselecteerde kandidaten is al een voorlopige gunning gedaan, dus in wezen is de keuze gemaakt. WPG en betrokken ambtenaren kwamen onafhankelijk van elkaar op hetzelfde bureau.

De uitverkoren architect die ‘de droom mag vormgeven’, zal een ontwerp maken voor de sporthal en het middendeel, de toekomstige huiskamer.

Net zoals de oude brandweerkazerne

,,Dus niet voor de oudbouw”, benadrukte Brekelmans andermaal. ,,Die gaan we aan de markt geven, zoals we dat ook hebben gedaan met de oude brandweerkazerne in Kaatsheuvel.”

Ofwel, het oudste stuk van de Wetering aan de Kloosterstraat wordt verkocht aan een projectontwikkelaar. Die kan het dan van binnen verbouwen en er een huurder/exploitant voor zoeken, bijvoorbeeld hostel en horeca.

Kritisch volgen is geen wantrouwen

Gezien de precaire financiële situatie van de gemeente moet de raad het proces zeer kritisch volgen, stelde Bart van Drunen (Voor Loon). ,,Wat niet betekent dat we de WPG wantrouwen.” Peter Flohr (Pro3) onderstreepte dat: ,,We moeten voorkomen dat wij straks voor voldongen keuzes staan.”

Motie: vóór 7 mei

Dat gaat niet gebeuren, verzekerde de wethouder. Er ligt immers een door het college overgenomen motie dat de raad vóór 7 mei wordt geïnformeerd. ,,Intussen houd ik u op de hoogte.”