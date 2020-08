Loon op Zand trekt portemonnee voor sport en geheugenproblemen

Het BeweegBuro krijgt van de gemeente een ondersteuning van ruim vierenveertigduizend euro over het huidige en het komende jaar. Het geld wordt besteed aan buurtsportcoaches voor basisscholen. Scholen die hieraan deel willen nemen zijn De Vlinderboom en De Lage Weijkens in Loon op Zand en Kinderboom in Kaatsheuvel.

Het BeweegBuro plaatst eerstegraads bevoegde sportdocenten op die scholen. Zo is gegarandeerd dat de leerlingen kwalitatief hoogstaande sport- en gymlessen krijgen. Ze maken kennis met verschillende sporten. Doel hiervan is dat ze vervolgens voor een sport kiezen die aangeboden wordt door een van de verenigingen in de gemeente.

Zelf bepalen

De Geheugenwerkplaats, gevestigd in Kaatsheuvel, is een centrum waar mensen met geheugenproblemen en dementie, en hun naasten, terecht kunnen voor informatie en om deel te nemen aan activiteiten. Vorig jaar besloot het college om de Geheugenwerkplaats tot en met 2023 te blijven ondersteunen. Over dit jaar gaat het om een bedrag van twaalfduizend euro. De Geheugenwerkplaats kan zelf bepalen hoe ze dit geld wil inzetten. De hoogte van het bedrag voor 2021 wordt dit najaar vastgesteld in de gemeentebegroting over dat jaar.

Beide bedragen waren al vastgesteld in de gemeentebegroting. De gemeenteraad hoeft er dus geen beslissing over te nemen in een raadsvergadering.