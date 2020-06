Loon op Zand wil het plezier terug in het gemeentehuis

De nood is hoog bij de gemeente Loon op Zand. Het water staat de ambtenaren aan de lippen. De organisatie komt zeker 25 mensen tekort om al het werk goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast kampt de gemeente met een chronisch ziekteverzuim. Met 9,3 procent van het totale bestand is dat een puntje lager dan vorig jaar, maar het is nog steeds aanzienlijk. ,,Dat is nu het tweede jaar op rij: er is iets aan de hand in de organisatie", stelde burgemeester Hanne van Aart. Ze presenteerde gisteren tijdens een beeldvormende vergadering een ambitieuze visie op de gemeentelijke organisatie, die in het teken staat van verandering.

Quote Het moet echt weer leuk worden om bij de gemeente te werken Hanne van Aart, Burgemeester Loon op Zand

,,In die visie gaat het erom wie en wat we willen zijn", hield ze de raadsleden voor. ,,We moeten niet van bovenaf werken, maar samen met de inwoners." Ze vatte dit samen in de afkorting LOL. Die staat in dit geval voor luisteren, openstaan en leren. En voor plezier. Want, zo benadrukte ze, het moet echt weer leuk worden om bij de gemeente te werken.

Opbouwen

In de gemeente Loon op Zand nieuwe stijl ziet ze teams van wisselende samenstelling opereren die zaken 'multidisciplinair' aanpakken. ,,Het doel is om een organisatie op te bouwen die tegelijkertijd solide en wendbaar is. Die moet willen samenwerken en meedenken."

Communicatie en digitale media zijn belangrijke middelen, betoogde ze. Daarin moeten Whats-App, Snapchat en Instagram een grotere rol gaan spelen. De ict-voorzieningen in de gemeente zijn aan vernieuwing toe. Verder wil ze af van het idee van een voorlichter als doorgeefluik, maar wil ze toe naar een 'betekenisgever', die 'communiceert in de taal en de sfeer van de inwoners.'