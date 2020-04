Loonse kandidaten moeten jaar langer wachten op bedankfeest en prijzen

Rouwauto­chauf­feur Willem (65) stierf ‘in het harnas’ toen hij een overleden coronapa­tiënt ophaalde in Tilburg

1 april Rouwautochauffeur Willem de Groot (65) uit Maarssen stond met een collega in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg om een overleden coronapatiënt terug naar Utrecht te brengen, toen hij zelf onwel werd. Een paar uur later overleed hij aan de gevolgen van een hartaanval. Volgens zijn werkgever stierf De Groot ‘in het harnas’. ,,Dit werk was zijn leven.”