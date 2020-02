Loonse raad houdt hart vast voor financiële tegenvallers

36e Tonproatga­la Riel zonder Peter van Berkel en Raad van Elf

6 februari RIEL - Het Tonproatgala in Riel is deze zaterdag voor de 36e keer. Grote afwezige is Peter van Berkel die de vorige dertig edities steevast een van de sprekers in de Rielse ton was. ,,We hebben twee Rielse debutanten dus sla ik een keertje over’ aldus van Berkel die verzekert volgend jaar terug te keren in de ton. Ook zal er deze keer geen Raad van Elf plaats nemen op het podium.