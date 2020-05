Loonse raad wikt en weegt over plannen voor nieuwe dorpshuis in Wetering

Opnieuw ging het debat vooral over wat haalbaar en betaalbaar is gezien de beperkte financiële middelen van de gemeente. Wat zijn de risico's in deze tijd van zo'n kostbare investering?

Daarnaast heeft de raad goed geluisterd naar de afwijzende geluiden vanuit het dorp over eventuele verkoop van het oude klooster aan een commerciële buitenstaander.

Hypotheek op de toekomst

Alle partijen gunnen de mensen in Loon hun dorpshuis, de huiskamer waarmee het burgerinitiatief in 2016 aan de slag ging. ,,Maar wij hebben moeite met het nemen van een hypotheek op de toekomst", zei Dana Pollaert (CDA).

Zover is het nog niet, stelde Bart van Drunen (Voor Loon). ,,Bij de vaststelling van de Kadernota kunnen we een integrale afweging maken. Daarop wil ik nog geen voorschot nemen. Nu al schrappen in het programma van eisen is kwaliteit inleveren.”

Motie van Pro3

Peter Flohr diende namens Pro3 een motie. Daarin verzocht hij het college om vóór 5 september in nauw overleg met de Wetering Plan Groep met een aangepast en betaalbaar voorstel te komen, waar de Loonse bevolking achter staat. Volgens hem is het niet reëel om door te gaan met het plan in zijn huidige omvang.

Initiatieven en ideeën

De motie kreeg alleen steun van oppositiegenoot CDA en werd zodoende verworpen. Maar wethouder Jan Brekelmans (Voor Loon) staat open voor initiatieven en ideeën van bewoners en ondernemers. Ook is hij bereid om mogelijkheden te onderzoeken voor zelfbeheer en exploitatie samen met professionele ondersteuning.

Geen 5, maar 7 miljoen

De wethouder benadrukte dat er nog geen eindrapport ligt. ,,Ik snap de twijfels, maar dit is het begin en de nadere uitwerking volgt komende maanden. Ook van de financiële consequenties.”

Vast staat wel dat verbouwing van het bestaande sociaal-cultureel centrum samen met de renovatie van de sporthal volgens het programma van eisen 7 miljoen euro zal kosten. Eerder werd nog over 5 miljoen gesproken. Voor sloop en afschrijving is nog eens een half miljoen nodig. Het kloostergedeelte staat hier los van.

Kleiner middendeel

Zonder het hostel vervalt een stuk nieuwbouw en moet er meer worden verbouwd aan het oude klooster (Kapittel en Zusterhuis). Dit is 650.000 euro duurder, maar deze extra kosten kunnen worden gecompenseerd met een kleiner middendeel voor het toekomstig multifunctioneel centrum.

Goede samenwerking nodig

WPG-voorzitter Jan Coenen dringt aan op goede samenwerking met raad en inwoners in plaats van toenemende druk op het proces en de besluitvorming. ,,Dat werkt eerder demotiverend dan productief.”

Red ons oude klooster