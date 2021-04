Lopen in de Echte Tilburgse Wandeltocht om te ontsnappen aan eenzaamheid

Energielo­ket voor tips en tricks op gebied duurzaam­heid voor Goirle en Riel

1 april GOIRLE - Vanaf vandaag is het energieloket Goirle en Riel online. Op www.energieloketgoirle.nl zijn allerlei tips verzameld om energie te besparen in huis én over het opwekken van duurzame energie. De stichting Duurzaam Riel Goirle beheert het loket en ontving hiervoor subsidie van de gemeente Goirle.