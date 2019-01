Loper uit richting Tilburgs nieuwe huiskamer

Het belendende gebouw 68 wordt gesloopt om ruimte te maken voor een 3,5 meter breed looppad naar de LocHal. Dat kan natuurlijk niet zonder mannen in witte pakken, want in het dak is de nodige asbest verwerkt. Achter gebouw 68 moet later dit jaar de bouw van start gaan van Mindlabs, de samenwerking tussen de Fontys Hogeschool Journalistiek, Tilburg University, ROC Tilburg, het Brabants Dagblad en Interpolis.