Lotte en Niels uit Udenhout zijn ambassadeurs van Redhead Days

Beschonken Goirlenaar zonder rijbewijs blijkt nog 39 dagen te moeten zitten

10:42 GOIRLE/TILBURG - Een 48-jarige Goirlenaar is donderdag tijdens een verkeerscontrole op de Ringbaan Oost tegen te lamp gelopen. De man had te veel gedronken, had geen geldig rijbewijs, en zijn auto was niet APK gekeurd of verzekerd. Later bleek hij ook nog een celstraf open te hebben staan.