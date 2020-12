Louwman Group wil Mazda-dealer Auto Smolders in Tilburg overnemen

Younes Aknin is dé Tilburgse vrijwilli­ger van het jaar

7 december TILBURG - Younes Aknin is gekozen tot ‘vrijwilliger van het jaar’ in Tilburg. Hij werd maandagavond bij sporthal Vlashof verrast. De Verbeeten Challenge is uitgeroepen tot vrijwilligersorganisatie 2020. De winnaar van de Jongerenvrijwilligersprijs was al bekend: het bestuur van Serve the City Tilburg 2019-2020.