Lovende woorden voor plan Haghorst tijdens ‘coronaproof’ vergaderen in Hercules

DIESSEN/HAGHORST - Lovende woorden van alle fracties in de commissievergadering ruimte en samenleving van de gemeente Hilvarenbeek aan het adres van de Coöperatie Haghorst. Het plan voor het nieuwe dorpshart is een goede eerste aanzet , zo vindt de meerderheid. Nu moet het plan verder worden uitgewerkt.

Volledig scherm In Hercules in Diessen kwamen de commissieleden van Hilvarenbeek bij elkaar. Digitaal vergaderen, dat vindt een meerderheid niet ideaal. Deze manier wordt dus 'het nieuwe normaal'. © Jeroen Verhelst Die visie is opgesteld om de leefbaarheid en levendigheid in het dorp te versterken. Dit door onder andere aan te geven waar de komende jaren gebouwd kan worden, waar de nieuw te bouwen basisschool moet komen en het mogelijk realiseren van een multifunctioneel centrum. De commissie vergaderde overigens in verband de coronamaatregelen in de theaterzaal van Ontmoetingscentrum Hercules te Diessen.

Cees van Hoof (Gemeenschapslijst) gaf aan het fijn te hebben gevonden dat ook zijn fractie tijdens een rondleiding in Haghorst van de coöperatie nader uitleg te hebben gegeven over de visie. ,,We kijken uit naar het uitwerkingsplan. Ik hoop dat de coöperatie met een sluitend financieel plan komt dat haalbaar en betaalbaar is." De VVD liet bij monde van Wil Vennix weten positief te zijn over het voorliggende plan. ,,Haghorst is uitgedaagd en heeft die uitdaging vol verve aangepakt. Een plan waar de kern Haghorst tientallen jaren mee vooruit kan."

‘Het plan wordt breed gedragen’

CDA-er Clemens Veraa is ‘enthousiast’ over de plannen voor Haghorst. ,,Het plan wordt breed gedragen in de gemeenschap.” Hij vindt het goed dat in de conceptvisie geen uitspraak wordt gedaan over de mogelijke verplaatsing van de bedrijven Roozen - Van Hoppe en Reijrink uit het dorp. De uitgestippelde plannen voor Haghorst zouden volgens de partijen los van de mogelijke bedrijfsverplaatsingen gewoon door moeten gaan. Wethouder Ted van de Loo zei dat die plannen hiervoor in het najaar als dossier aan bod komen. Hij zei verder ‘trots’ te zijn op het resultaat van de tussenrapportage. ,,Het is snel tot stand gekomen en biedt de coöperatie ingrediënten waarmee ze mee verder kan gaan."

De raadsleden Silvia Bloemsma (LEV) en André Fouchier (HoiWerkt) vroegen met name richting Provincie voorzichtig om te gaan met het voornemen om in plaats van aan de oostkant van het dorp in de toekomst aan de westzijde van Haghorst woningen te willen gaan bouwen. ,,De medewerking hiervoor van de provincie is nog geen gelopen race", aldus Bloemsma. De bij de plannen betrokken voor de woningbouw wethouder Leon van de Moosdijk ziet dit zeker ook als een punt van aandacht.