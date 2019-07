Luchtbuks Ria (99) houdt traditie in stand: ze schiet toch een foto op de kermis

TILBURG - Wel niet, wel niet. Het zag er naar uit dat Luchtbuks Ria dit jaar niet naar de schiettent op de kermis zou gaan. Ria (99) was ziek, een longontsteking. Maar Ria heeft ook een ijzersterke wil. Ze voelt zich een stuk beter en tegen het middaguur legt ze toch de buks tegen haar schouder. Ze richt en ze schiet. Ria houdt de traditie in stand.

Ria van Dijk is met de taxi opgehaald bij haar appartement en schiet bij schietsalon Reijnders Schimmelpennink op de Heuvel. Bij die schiettent is een foto van haar in het front van de attractie verwerkt.

Ria schiet vanaf haar zestiende een foto op de kermis. Alleen in de oorlogsperiode moest ze dat missen. Tijdens de oorlog was er - met uitzondering van een kermis bij het jubilerende Willem II - geen kermis in Tilburg.

Al de foto's die ze verzamelde zijn verwerkt in een boek en in exposities. De collectie foto's is gekocht door het Stedelijk Museum in Amsterdam.