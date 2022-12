Luciani houdt een eigen nachtmis, na die van pastoor Massaer in de Petruskerk in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - Zangkoor Luciani heeft op kerstavond, zaterdag dus, een eigen eucharistieviering in de Petruskerk in Hilvarenbeek. Het bisdom in Den Bosch heeft daarvoor pastor Swagemakers als voorganger geregeld. De Beekse pastoor Marc Massaer houdt een eigen dienst om 20 uur.

Voorzitter Fieke van Poppel is hartstikke blij dat ze samen met haar koorleden van Luciani een eigen eucharistieviering hebben. ,,Helemaal zoals wij die graag willen, waar jong en oud samen kerk en kerst kan vieren. Het is heel fijn dat het bisdom met ons meedenkt”, zegt ze daarover.

In maart dit jaar kwam een discussie met Marc Massaer tot een uitbarsting. De pastoor van de Petruskerk wil alleen liturgische teksten in zijn vieringen. Koor Luciani begeleidt al sinds de oprichting in 1970 diensten in de Beekse kerk. De zangers kiezen voor meer moderne liederen, begrijpelijke teksten. De pastoor wil dat echter niet meer.

Quote We hebben op zich goede gesprekken met het bisdom en het parochiebe­stuur, maar tot nu toe zonder resultaat Fieke van Poppel, Zangkoor Luciani

En dus verzorgt Luciani alweer een tijdje gebedsdiensten op zaterdagavonden, om 18 uur. Dat is niet ideaal, vindt Van Poppel. ,,En we weten nu niet hoe we komend jaar verder gaan. We hebben op zich goede gesprekken met het bisdom en het parochiebestuur, maar tot nu toe zonder resultaat.”

De kerstavond is tot opluchting van de koorleden wel gelukt. Om 22.30 uur wordt de nachtmis gehouden. Nu er om 20 uur een eucharistieviering is met Massaer als voorganger, vervalt daarmee de familiedienst die normaal gesproken om die tijd was.

Van Poppel: ,,We hopen dat we eruit komen. Tot nu toe gaat het echter met muizenstapjes vooruit.” Pastoor Massaer wil nooit reageren op vragen van het Brabants Dagblad.