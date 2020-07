Lulu's in tweede hoekwinkeltje Frederikstraat, plus: ANWB verhuist terug naar Emmapassage

ETZ Tilburg: ‘Hoog verzuim zorgperso­neel dat werkte tijdens coronacri­sis’

26 juli TILBURG - Van het personeel dat heeft gewerkt tijdens de coronacrisis in het Tilburgse ETZ is 10 procent met ziekteverlof. Dat zei ziekenhuisdirecteur Bart Berden zondagavond in het NPO radio 1-programma Dit is de Dag.