Lustwarande Tilburg wil internationale erkenning

Meer publiek, meer eigen inkomsten, een sterkere organisatie, internationale erkenning. Lustwarande, de jaarlijkse sculptuurexpositie in de Oude Warande, heeft grote ambities voor de komende jaren. Een plan voor bredere publiciteit en marketing, het aantrekken van co-curatoren en samenwerking met Tilburg University en het Brabantse kunstvakonderwijs kost 1,6 miljoen euro. De provincie en de gemeente betalen daar respectievelijk 270.000 en 134.000 euro aan mee.

Het plan valt samen met de tiende editie, ‘Delirious’, die van 15 juni tot en met 20 oktober plaatsvindt. Paviljoen Grotto bestaat eveneens tien jaar. Toch zal dat aan de expositie nauwelijks te merken zijn, zegt artistiek directeur Chris Driessen. ,,Eens in de vier jaar is er een grotere editie, die telt dit keer wel werk van 26 kunstenaars in plaats van zo'n 20. Het moet wél zichtbaar drukker worden.”

Sinds de eerste editie in 2000 - met ‘hangend paard’ - is Lustwarande een begrip tot ver buiten Tilburg. De grotere edities trekken meer dan 100.000 bezoekers. Driessen: ,,Het succes zit in de combinatie van de unieke, volledig drempelloze locatie en de kwaliteit van de tentoonstellingen. We brengen nieuw werk van de beste kunstenaars uit de hele wereld naar Tilburg.”

Dit jaar is onder meer een sculptuur te zien van de beroemde Britse kunstenares Sarah Lucas. Gedurende de expositie zijn er ook verschillende korte optredens van internationale artiesten.