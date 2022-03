Luxe fietsroutes tussen de steden. Gezond en goed voor het milieu

We gaan terug in de tijd, naar de jaren zeventig. De fietser was koning in Tilburg en reed over brede rode paden. Dat sternetwerk van die periode bestaat nog, maar is een halve eeuw later niet optimaal meer, zo is fietsen over het Pieter Vreedeplein lastig, slalommend tussen de wandelaars. Het beeldbepalende rode fietspad is daar verdwenen.