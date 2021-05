‘Maai me nietje’ duikt op in de Oisterwijkse bermen

Een huis ‘Alleen voor Molukkers', de buurt is het beu. Kan die bekladding er nu af?

9:31 TILBURG - De boodschap is onmogelijk mis te verstaan. ‘Alleen voor Molukkers’ staat er in grote zwarte letters gespoten op een huis in Tilburg-West. Al driekwart jaar. Hoe kan het dat er na al die tijd nog niks aan gedaan is? ,,Nu is het wel goed genoeg geweest.”