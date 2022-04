Maaien op gazonhoogte? Niet meer in de Tilburgse bermen: ‘Gras mag tot 70 centimeter hoog groeien’

Speeltuin in het Wandelbos lijkt schot in de roos: ‘In het kasteel kun je van alles doen’

TILBURG - De speeltuin in het Tilburgse Wandelbos is flink vernieuwd: nieuwe speeltoestellen, onder andere van gerecycled materiaal. Voor de spelende kinderen maakt dat niets uit: ‘Het kasteel is leuk, want daar kun je van alles doen.’

