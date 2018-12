‘Maak een palmenpromenade langs de oever van de Piushaven’

Hij wijst uit het raam. Daar staan een paar van die nieuwe boompjes. ,,Drie dagen geleden neergezet. En verderop staan er die dood, maar niet vervangen zijn.” De boompjes gaan volgens Verbunt dood omdat ze niet genoeg water krijgen. ,,Vroeger had je de gemeentelijke plantsoenendienst. Die mensen kenden het verhaal van het groen waar ze voor zorgden. Nu is de zorg voor groen geprivatiseerd, wordt die uitgevoerd door aannemers. In contracten is vastgelegd om de hoeveel tijd bomen water krijgen. Dat werkt niet, zo zag je ook deze zomer.”



Volgens de havenbewoner is het helemaal niet zo gek om aan palmen te denken. ,,Nu boswachters en biologen op televisie en in de media verklaren dat op termijn onze bossen een steeds ander aanzien gaan krijgen. Doordat allerlei inheemse bomen het niet meer redden in het steeds warmere weer. Palmen hebben hier inmiddels een even grote overlevingskans als dat inheemse spul.”