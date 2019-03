Maaltijdbezorger gewond naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Tilburg

Afvaldum­pin­gen in natuurge­bied Regte Heide bij Goirle ware plaag

15:26 GOIRLE - En weer is het raak: op twee plekken werd bouwafval aangetroffen in natuurgebied Regte Heide in Goirle. En dat is bepaald niet de eerste keer. Vorig weekend werden ook al drie afvaldumpingen in het gebied geconstateerd.