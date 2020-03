Maand geen huur voor horecazaken van Tilburgse investeerder: ‘Stop met het innen van huren’

,,Dan maar geen huur”, zegt de Tilburger. ,,Ik probeer met de bank een afspraak te maken dat ik gedurende die tijd ook geen aflossing hoef te doen op de hypotheek. Zo kom ik zelf ook niet in de cashflow-problemen.”



Hij hoopt dat de bank daarin mee gaat. ,,Wat maakt het uit of die hypotheek wordt afgelost in 20 jaar of in 20 jaar en twee maanden? Dat kan geen probleem zijn.”



Van Linschoten is de verhuurder van La Cabaña in Tilburg en pannenkoekenrestaurant In de Brouwerij in Baarschot. Daarnaast is hij de investeerder van RAW, ook daar betalen ze momenteel geen huur.



,,We moeten dit grote probleem het hoofd gaan bieden. Ik heb ook wel ideeën hoe de overheid de horeca kan helpen. Bijvoorbeeld door noodleningen te verstrekken die pas later - over een paar jaar - afgelost hoeven te worden.”