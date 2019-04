Maanden celstraf geëist na beroving taxichauffeur in Tilburg

Hij herinnert zich ook nog maar weinig van die avond. Volgens Van W. kwam dat door de medicijnen die hij die avond had ingenomen tegen zijn rugpijn. Wat hij wél weet is dat hij eerder die avond was bedreigd door enkele mannen uit zijn leefomgeving. Die wilden geld zien dat Van W. niet had. Samen met een vriendin, de 25-jarige E.L., besloot hij later die nacht een taxi te bestellen en de chauffeur te beroven.



Nadat van W. een mesje op de keel en in de zij van de chauffeur had gedrukt, gingen ze ervandoor met 85 euro en de Iphone van het slachtoffer. ,,Het was geen vooropgezet plan”, zegt Van W., maar een dag later belden ze dezelfde taxicentrale. Volgens Van W. om de telefoon terug te geven. Volgens L. om weer een taxi te beroven. Bij de centrale herkenden ze echter de stem van L., waarna de politie het tweetal in het centrum van Tilburg kon aanhouden.